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Полиция во время протестов в США

Видео – Протесты в Вашингтоне: есть пострадавшие

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201213/32872612/Video-protesty-v-washington-est-postradavshie.html

В американской столице после выборов президента не стихают протесты, 12 декабря в ходе манифестаций травмы получили и митингующие, и сотрудники полиции.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik.Травмы во время субботних протестов в Вашингтоне получили восемь человек, в том числе двое полицейских. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пожарную службу.

Акции в американской столице прошли в поддержку президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости, им противостояло небольшое количество левых активистов. Сообщается, что правоохранительные органы США задержали 23 человек, шестерых обвиняют в нападении на полицию.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на дебатах в Нью-Йорке
© AFP 2020 / Joe Raedle/Pool
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Официальный представитель противопожарной службы Даг Бушанан заявил, что двое полицейских получили незначительные повреждения, четыре человека пострадали от нападения неизвестных с ножом. Какой группе принадлежали протестующие, получившие ножевые ранения, не сообщается.

Выборы президента в США прошли 3 ноября. По предварительным данным, Джо Байден набрал до 306 голосов выборщиков при необходимых 270. Однако Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов, при этом он уже распорядился начать передачу власти демократу. Накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов голосования, поданный штатом Техас. Суд Висконсина также отклонил иск Трампа с требованием отменить результаты выборов в штате.

Голосование членов коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Главу государства приведут к присяге 20 января. 

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