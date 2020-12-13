Более 12 гектаров территории в Степанакерте разминировано миротворцами РФ

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Более 12 гектаров территории в Степанакерте было за сутки разминировано российскими миротворцами. Об этом сообщило оборонное ведомство РФ.
"Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта "Степанакерт", частных домов, приусадебных участков, а также вокруг опор линий электропередачи...За сутки очищено около 12 гектаров территории, обследовано 130 зданий, обнаружено и вывезено для уничтожения 172 взрывоопасных предмета", - отмечает Минобороны.
При содействии российских миротворцев за минувшие сутки восстановлены 48 опор, 17,2 километра линий электропередачи и 31 трансформатор.
Всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе разминировали более 150 гектаров местности и около 32 километров дорог, а также обнаружили и обезвредили более 4,7 тысячи взрывоопасных предметов.
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