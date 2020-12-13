Американский генерал назвал Россию великой державой с очень сильными войсками

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что, "без сомнений", Россия является великой державой с очень высоким уровнем вооруженных сил, которую нельзя недооценивать, передает РИА Новости.

"Россия – великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей… Российские военные очень хороши, без вопросов. Они представляют собой вызов и угрозу (для США – ред.). Их нельзя недооценивать", - заявил генерал Милли в интервью газете Wall Street Journal.

Начальник штабов также обратил внимание на способность российских Вооруженных сил находить нетрадиционные решения поставленных задач, кибервозможности армии России и боеготовность ВКС, ВМС и наземных войск

"У них (России – ред.) очень боеспособная и очень профессиональная армия. Она относительно небольшая по сравнению с той, что была в советское время, но очень и очень способная", - добавил Милли.

При этом генерал подчеркнул, что "в самом широком стратегическом смысле" Россия находится "в состоянии упадка", однако после этого он сразу добавил, что "конечно, РФ обладает очень мощными стратегическими ядерными силами".

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