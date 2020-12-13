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Марк Элекзандер Милли

Американский генерал назвал Россию великой державой с очень сильными войсками

© AP Photo / Michael Reynolds
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отметил способности и профессионализм российских военнослужащих.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik.  Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что, "без сомнений", Россия является великой державой с очень высоким уровнем вооруженных сил, которую нельзя недооценивать, передает РИА Новости.

"Россия – великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей… Российские военные очень хороши, без вопросов. Они представляют собой вызов и угрозу (для США – ред.). Их нельзя недооценивать", - заявил генерал Милли в интервью газете Wall Street Journal.

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© Ruptly / / Associated Press / vk.com/aksenovrk / Spc. Jabaria Clyburn/41st Field Artillery Brigade/ US Army
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"У них (России – ред.) очень боеспособная и очень профессиональная армия. Она относительно небольшая по сравнению с той, что была в советское время, но очень и очень способная", - добавил Милли.

При этом генерал подчеркнул, что "в самом широком стратегическом смысле" Россия находится "в состоянии упадка", однако после этого он сразу добавил, что "конечно, РФ обладает очень мощными стратегическими ядерными силами".

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