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Здание Посольства России в США

В России назвали безосновательными обвинения в кибератаке на Минфин США

© CC BY-SA 2.5 / Asiir / Russian Embassy US
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201214/32881578/v-russia-nazvali-bezosnovatelnymi-obvineniya-v-kiberatake-na-minfin-usa.html

Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Москву в хакерских атаках на американские органы госвласти.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Безосновательными назвало посольство России в США попытки американских СМИ обвинить Москву в хакерских атаках на американские органы государственной власти, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям.

Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета нацбезопасности США. Как написала Washington Post, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, однако никаких доказательств в сообщении не приводится.

"Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", – говорится в сообщении на странице посольства России в Facebook.

Добавляется, что Россия продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Кроме того, в посольстве напомнили об инициативе Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности.

"Ответа от Вашингтона мы так и не получили, равно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами", – подчеркивается в посте.

В Москве не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Россия предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".

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