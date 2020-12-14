Коллегия выборщиков определит нового президента США

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Коллегия выборщиков США проголосует в понедельник за того, кто станет 46-м президентом страны. Власти штатов и округа Колумбия ранее утвердили результаты выборов, прошедших 3 ноября, согласно которым демократ Джо Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков.

Далее результат этого голосования должен быть утвержден Конгрессом США на сессии, которая пройдет 6 января 2021 года. После этого официальный результат выборов станет окончательным и не подлежащим обжалованию.

Действующий президент Дональд Трамп, который на прошедших выборах набрал 232 голоса выборщиков, поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

Сами выборщики никогда не собираются вместе на заседании, хотя речь и идет о коллегии. Представители каждого штата голосуют в местных законодательных собраниях, где после проведения голосования составляют специальные сертификаты, подписывают их и отправляют президенту Сената CША (эту должность сейчас занимает вице-президент Майк Пенс). 6 января голоса выборщиков будут официально подсчитаны в конгрессе и станет известно имя нового президента США.

Выборщики обычно голосуют так, как проголосовал их штат — в таком случае Байден получит 306 голосов (для победы нужно 270). Хотя известно и такое явление как "недобросовестные выборщики", которые голосуют вопреки воле избирателей. Однако эксперты предполагают, что никаких сюрпризов в этот раз ожидать не стоит.

Результат данного голосования все еще может быть оспорен 6 января после оглашения его в конгрессе (истории известны несколько случаев в XIX веке, когда конгресс отказывался принять голоса от нескольких штатов), но, как показывает практика, сегодняшнее решение будет окончательным.

Церемония инаугурации и приведения к присяге 46-го президента США состоится 20 января 2021 года в полдень у здания Капитолия в Вашингтоне.

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