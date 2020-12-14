18:55 14 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Дональд Трамп в Белом доме.

Коллегия выборщиков определит нового президента США

© REUTERS / Carlos Barria
Политика
Получить короткую ссылку
232 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0e/32883943.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201214/32883110/kollegiya-vyborschikov-opredelit-novogo-prezidenta-usa.html

14 декабря в США состоится голосование выборщиков, которое должно определить, кто станет новым главой Белого дома.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Коллегия выборщиков США проголосует в понедельник за того, кто станет 46-м президентом страны. Власти штатов и округа Колумбия ранее утвердили результаты выборов, прошедших 3 ноября, согласно которым демократ Джо Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков.

Американцы празднуют победу Байдена
Youtube / Sputnik Belarus
Жители США празднуют победу Байдена на выборах

Далее результат этого голосования должен быть утвержден Конгрессом США на сессии, которая пройдет 6 января 2021 года. После этого официальный результат выборов станет окончательным и не подлежащим обжалованию.

Действующий президент Дональд Трамп, который на прошедших выборах набрал 232 голоса выборщиков, поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

Сами выборщики никогда не собираются вместе на заседании, хотя речь и идет о коллегии. Представители каждого штата голосуют в местных законодательных собраниях, где после проведения голосования составляют специальные сертификаты, подписывают их и отправляют президенту Сената CША (эту должность сейчас занимает вице-президент Майк Пенс). 6 января голоса выборщиков будут официально подсчитаны в конгрессе и станет известно имя нового президента США.

Выборщики обычно голосуют так, как проголосовал их штат — в таком случае Байден получит 306 голосов (для победы нужно 270). Хотя известно и такое явление как "недобросовестные выборщики", которые голосуют вопреки воле избирателей. Однако эксперты предполагают, что никаких сюрпризов в этот раз ожидать не стоит.

Джо Байден
© AFP 2020 / Jim Watson
Байден рассказал о своих первых шагах на посту президента

Результат данного голосования все еще может быть оспорен 6 января после оглашения его в конгрессе (истории известны несколько случаев в XIX веке, когда конгресс отказывался принять голоса от нескольких штатов), но, как показывает практика, сегодняшнее решение будет окончательным.

Церемония инаугурации и приведения к присяге 46-го президента США состоится 20 января 2021 года в полдень у здания Капитолия в Вашингтоне.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео - Джо Байден повредил ногу, играя со своей собакой
Трамп уходит с шумом. Готовятся ли США к удару по Ирану
Трамп намерен назначить советника, чтобы расследовать дело сына Байдена - СМИ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря
Елку в Вильнюсе признали самой красивой в Европе
Видео – Названа самая красивая елка в Европе
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться