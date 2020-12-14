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Российский Су-27 перехватил два самолета ВВС Франции в акватории Чёрного моря.

Минобороны России: разведактивность у границ значительно выросла в 2020 году

Министерство обороны РФ
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201214/32888456/minoborony-russia-razvedaktivnost-u-granits-znachitelno-vyrosla-v-2020-godu.html

На протяжении 2020 года военным специалистам по радиолокации удалось засечь и сопроводить более 2 миллионов воздушных объектов.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Минобороны России сообщило о том, что радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил РФ в 2020 году зафиксировали у границ страны на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в 2019, сообщает РИА Новости.

"Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у российских границ. Это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году", — отметили в военном ведомстве.

Российский Су 30СМ перехватил самолеты разведчики
© Ruptly
Российский Су 30СМ перехватил самолеты разведчики - видео
На протяжении 2020 года РТВ удалось засечь и сопроводить более 2 миллионов воздушных объектов, добавили в Минобороны.

Отмечается, что радиотехнические войска России оснащены радиолокационными станциями и предназначены для разведки средств воздушно-космического нападения противника.

Также они являются источником информации о воздушной обстановке, которую передают командованию Вооруженных сил РФ, в пункты управления авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.

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