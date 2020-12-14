Выборщики проголосовали в большей части штатов: Байден лидирует

Голоса выборщиков делают результаты кампании по определению следующего президента США официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить итоги.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. В США выборщики голосуют на президентских выборах, первой проголосовала коллегия в Вермонте. Процедура прошла уже в более половины штатов.

Действующий президент Дональд Трамп получил голоса из Алабамы (девять выборщиков), Аляски (три выборщика), Арканзаса (шесть выборщиков), Флориды (29 выборщиков), Айдахо (четыре выборщика), Индианы (11 выборщиков), Айовы (шесть выборщиков), Канзаса (шесть выборщиков), Кентукки (восемь выборщиков), Луизианы (восемь выборщиков), Миссисипи (шесть выборщиков), Миссури (десять выборщиков), Северной Каролины (15 выборщиков), Северной Дакоты (три выборщика), Огайо (18 выборщиков), Оклахомы (семь выборщиков), Южной Каролины (девять выборщиков),Южной Дакоты (три выборщика), Теннесси (11 выборщиков), Юты (шесть выборщиков), Западной Вирджинии (пять выборщиков), Вайоминга (три выборщика).

При этом его соперника демократа Джо Байдена поддержали: Аризона (11 выборщиков), Колорадо (девять выборщиков), Коннектикут (семь выборщиков), Делавэр (три выборщика), Округ Колумбия (три выборщика), Джорджия (16 выборщиков), Иллинойс (20 выборщиков), Мэриленд (десять выборщиков), Массачусетс (11 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков), Миннесота (десять выборщиков); Невада (шесть выборщиков), Нью-Гемпшир (четыре выборщика), Нью-Джерси (14 выборщиков), Нью-Йорк (29 выборщиков), Нью-Мехико (пять выборщиков); Пенсильвания (20 выборщиков), Род-Айленд (четыре выборщика), Вирджиния (13 выборщиков), Висконсин (десять выборщиков), Вашингтон (12 выборщиков).

Позже всего заседание выборщиков начнется на Гавайях — в 19:00 по Вашингтону (03:00 мск).

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить итоги.

По предварительным данным СМИ, Байден набирает 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Для победы нужны 270 членов коллегии.

Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.

Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova