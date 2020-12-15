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Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

© Sputnik / Michael Klimentyev
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201215/32893495/vladimir-putin-pozdravil-joe-biden-s-pobedoy-na--vyborakh-prezidenta-usa.html

Российский лидер направил поздравительную телеграмму новому главе Белого дома, пожелав избранному президенту США успехов на ответственном посту.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

В телеграмме, направленной на имя нового главы Белого дома, российский лидер выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем. "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", — подчеркнул Владимир Путин.

Накануне в США прошло голосование выборщиков. Джо Байден набрал 306 голосов, Дональд Трамп — 232 голоса.

Действующий президент пока поражение не признал и оспаривает итоги выборов в суде.

Нового главу государства жители США выбирали 3 ноября. За президентское кресло боролись кандидат-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Нового президента США приведут к присяге 20 января. 

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