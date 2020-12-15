"Янки, смотрите церемонию онлайн": инаугурация Байдена будет "пандемической"

Место проведения торжества по случаю вступления в должность 46-го президента США будет крайне ограничено, подлежит переосмыслению и последующий парад.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Оргкомитет инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на инаугурацию, говорится в заявлении организаторов, распространенном во вторник.

"Место проведения церемонии будет крайне ограничено, а последующий парад будет переосмыслен. Комитет президентской инаугурации призывает общественность воздержаться от любых поездок и принять участие в инаугурационных мероприятиях дома", - говорится в сообщении.

Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах.

Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией Соединненых Штатов, должна пройти 20 января.

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