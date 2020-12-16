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Несанкционированная акция оппозиции Марш единства в Минске. Архивное фото.

Евросоюз готовит новую порцию санкций против Белоруссии

© Sputnik / Алексей Майшев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201216/32911880/eurosoyuz-podgotovit-novuyu-portsiyu-sanktsiy-protiv-belarus.html

Постоянные представители стран ЕС рассмотрят третий санкционный список по Белоруссии, а в конце недели ожидается официальное его утверждение.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Европейский союз согласовал новый, третий, список санкций против белорусских компаний и чиновников, которых ведомство считает виновными в фальсификации итогов президентских выборов в республике и насилие на акциях протеста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Сергей Гунеев
В Кремле прокомментировали санкции ЕС против Белоруссии

В среду по документу должна высказаться коллегия постоянных представителей стран ЕС, а в конце недели документ будет рассмотрен на министерском уровне. Список в итоге опубликуют в официальном журнале Евросоюза, после чего он тут же вступит в силу.

Традиционно имена будущих фигурантов санкций и названия компаний не разглашаются заранее, однако известно, что в качестве ограничительных мер применят запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Москва надеется, что ситуация в Белоруссии вскоре нормализуется - Лавров

В начале октября ЕС ввел первый пакет санкций против 40 белорусских официальных лиц: в основном силовиков и представителей избирательных органов. Лукашенко в первый список не попал.

Уже в ноябре Брюссель объявил дополнительные индивидуальные санкции против 14 граждан Белоруссии, включая президента страны и его старшего сына Виктора. Их Европа считает ответственными за репрессии против политических оппонентов и мирных демонстрантов во время президентской предвыборной кампании и после выборов, а также за запугивание журналистов.

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