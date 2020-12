Евросоюз готовит новую порцию санкций против Белоруссии

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Европейский союз согласовал новый, третий, список санкций против белорусских компаний и чиновников, которых ведомство считает виновными в фальсификации итогов президентских выборов в республике и насилие на акциях протеста.

В среду по документу должна высказаться коллегия постоянных представителей стран ЕС, а в конце недели документ будет рассмотрен на министерском уровне. Список в итоге опубликуют в официальном журнале Евросоюза, после чего он тут же вступит в силу.

Традиционно имена будущих фигурантов санкций и названия компаний не разглашаются заранее, однако известно, что в качестве ограничительных мер применят запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.