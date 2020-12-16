Совет Байдену насчет отношений с Россией: "Придется думать иначе"

Избранному президенту США советуют не повторять ошибок, допущенных Бараком Обамой в отношениях с Россией, однако российские эксперты считают, что Байдену будет сложнее, чем Обаме, выстраивать отношения с Москвой.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. The New York Times опубликовала обращение бывшей помощницы президента Дональда Трампа, экс-директора Белого дома по Европе и России Фионы Хилл. Она призвала избранного президента США Джо Байдена не повторять ошибок бывшего американского лидера Барака Обамы в отношениях с Москвой.

Хилл считает, что Байдену следует придерживаться другого подхода.

"Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они (администрация Обамы – прим. ред.) не хотели думать о России слишком много", – считает Хилл.

По ее словам, с момента президентства Обамы "мир полностью изменился".

"Им придется думать иначе", – сообщила она новому американскому истеблишменту.

В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.

"Это заявление говорит о том, что предполагается учитывать возросшее влияние России, ее новые возможности благодаря активности РФ на Ближнем Востоке, операции в Сирии и так далее. Но мы помним, что та же Фиона Хилл за время своей публичной экспертной деятельности нередко отзывалась о России и ее руководстве весьма прохладно, – вспомним ее обвинение в "негибкости". Все это показывает, что в американском экспертном и политическом сообществе, с одной стороны, есть люди, которые признают новые возможности России для влияния на ситуацию в мире и на постсоветском пространстве. С другой стороны, это не означает, что даже эти эксперты будут призывать к более мягкой политике в отношении России. То есть может быть ровно наоборот – они будут настаивать на жесткой линии в отношении Москвы", – сказал аналитик.

Эксперт пришел к выводу, что в сложившейся ситуации выстраивать отношения с Москвой Байдену будет сложнее, чем Обаме.

"Сложнее еще и потому, что за время, прошедшее с администрации Обамы, груз санкций, обвинений и препятствования во взаимоотношениях стал более тяжелым", – отметил Нейжмаков.

На прошедшем ранее голосовании выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых 270 для победы. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января. Инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.

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