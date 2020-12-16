"Изменить поведение Турции". За что Запад наказывает Эрдогана

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Отношения Турции с западными партнерами переживают острый кризис. Евросоюз ввел против Анкары санкции из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, американцы усилили давление за покупку российских зенитно-ракетных систем. Как это сказывается на внутренней ситуации в НАТО, разбиралась корреспондент РИА Новости Галия Ибрагимова.

Сдержать Анкару

"Турция в одностороннем порядке устраивает провокации и усиливает риторику против Евросоюза. В Восточном Средиземноморье, исключительной экономической зоне Кипра, Анкара продолжает буровые работы, хотя это незаконно", — заявили участники завершившегося на днях саммита ЕС.

Чтобы умерить активность Анкары, европейцы расширили санкции против турецких чиновников и бизнесменов: им запретили въезжать в страны Евросоюза, а их европейские активы заморозят.

Главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю предстоит проработать дополнительные ограничения. Ангела Меркель призывает не только пересмотреть роль Анкары в европейских делах, но и проанализировать турецкое влияние в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Выводы представят в докладе, который рассмотрят в марте.

Первые антитурецкие санкции объявили еще осенью прошлого года. Причина все та же — незаконная разведка газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Но это не остановило Реджепа Тайипа Эрдогана. Летом он заявил, что продолжит бурение.

"Санкции не самоцель"

Усиливая напор, Брюссель все же оставляет пространство для маневра. В коммюнике по итогам саммита подчеркивается важность "позитивной турецко-европейской повестки".

"Санкции — демонстрация твердости Европы. Но это не самоцель, а инструмент для изменения поведения Анкары. Мы всегда открыты к диалогу и выражаем готовность работать конструктивно", — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Слова французского лидера расценили как продолжение обострившегося осенью спора между Парижем и Анкарой. После убийства учителя географии Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон заявил о кризисе ислама и необходимости защищать светские ценности государства. Эрдоган в ответ посоветовал ему "проверить психическое здоровье".

Макрона поддержали лидеры европейских стран, осудив попытки мусульман объяснять теракты ущемлением чувств верующих. Французско-турецкая полемика едва не вылилась в очередную войну санкций, но вмешались американцы. Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер напомнил европейцам, что Турция — важный военно-стратегический партнер альянса.

"Странам НАТО необходимо удержать Турцию в западной орбите. На провокации в Восточном Средиземноморье и Черном море, конечно, нельзя не реагировать. Но следует признать: безопасность Европы на восточном фланге по-прежнему зависит от Анкары. Америка хочет стать гарантом ответственного поведения турок в альянсе. Иначе выиграет Россия", — так изложил Купер позицию Вашингтона.

Американские угрозы

Примирительные высказывания из-за океана европейцы восприняли настороженно. Ведь еще с прошлого года тянется турецко-американский спор из-за покупки Анкарой российских С-400.

Вашингтон настойчиво убеждал Эрдогана отказаться от сделки с Москвой, грозя запретом на продажу истребителей-бомбардировщиков F-35. Но турецкие власти пошли на обострение и пообещали закрыть американские военные базы Инджирлик и Кюреджик.

Пентагону они необходимы для военных операций в Сирии и Ираке против "Исламского государства" (прим. ред. – террористическая организация, запрещенная в Молдове, России и других странах мира). При этом базы считаются частью системы ПРО НАТО в Европе.

Американцы поумерили тон. Эрдоган тоже признал важность НАТО для Турции.

Риторика Анкары слегка изменилась после победы на выборах Джо Байдена. И хотя на посту вице-президента он часто критиковал режим Эрдогана, в Турции рассчитывают на перезагрузку отношений с приходом новой администрации.

Избранный президент США пока это не комментировал, зато дал понять, что Америка перестанет дистанцироваться от НАТО. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что до передачи дел Байдену намерен сократить американское участие в натовских операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Более того, в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) США приняли санкции против Анкары из-за покупки российских С-400. Эрдоган назвал это "неуважением к партнеру по НАТО".

"У нас крепкие политические и экономические связи с США и ЕС, которые невозможно игнорировать. Санкции нанесут ущерб. Мы ждем, что наши партнеры проявят объективность", — заметил президент Турции.

НАТО не помеха самостоятельности

"Как бы ни складывались отношения Эрдогана и НАТО, в турецком обществе есть консенсус — членство в альянсе выгодно, это дает Турции много возможностей. Без НАТО Эрдогану было бы сложнее обосновывать вмешательство в ливийский или сирийский конфликт", — рассуждает в беседе с РИА Новости эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы.

Еще одно преимущество политолог видит в том, что альянс позволяет Турции и странам ЕС сглаживать взаимные противоречия. "Взять хотя бы конфликты Анкары с Грецией и Кипром или Францией. Эскалации удается избежать во многом как раз благодаря тому, что эти страны состоят в НАТО. Альянс выступает модератором. Верно и то, что членство в альянсе помогает Анкаре блокировать действия Греции, Кипра или Франции, если в них есть антитурецкий подтекст", — продолжает он.

При этом аналитик убежден, что Эрдоган не рассматривает членство в НАТО как препятствие для самостоятельной политики.

Турецко-французский популизм

"Конфликт Макрона и Эрдогана не приведет к расколу. Между Турцией и Грецией всегда была напряженность. Но в открытую войну это ни разу не перерастало как раз потому, что обе страны входят в НАТО", — указывает замдиректора франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.

В беседе с РИА Новости он отметил, что после попытки госпереворота в Турции летом 2016 года Эрдоган несколько дистанцировался от альянса. Тем не менее вопрос о выходе пока не стоит. "США не позволят Анкаре покинуть альянс. Именно через Турцию американцы собираются усиливать влияние в Черноморском регионе и на Кавказе", — уверен Деланоэ.

Рано или поздно, по мнению специалиста, нормализуются и турецко-французские отношения. Тем более что фундаментальных противоречий между странами нет.

"Эрдоган и Макрон неоднократно демонстрировали гибкость во внешней политике. Вспомните, например, конфронтацию между Турцией и Россией в ноябре 2015-го — июле 2016-го. Она быстро сошла на нет при благоприятных обстоятельствах. Макрон не раз менял взгляды и демонстрировал склонность к популизму. Конфликт между Парижем и Анкарой так или иначе разрешится", — полагает Деланоэ.

Но пока в компромиссе нет взаимной заинтересованности, трения Турции с Францией, а также в целом с НАТО сохранятся.

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