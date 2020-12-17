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Указатель с символикой компании Nord Stream 2

США будут вводить санкции до полной остановки проекта "Северный поток – 2"

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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Sputnik Молдова
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В Госдепе США полагают, что остановка "Северного потока – 2" сможет помочь налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США и в дальнейшем намерены продолжать вести политику санкций, вплоть до полной остановки "Северного потока – 2", пишет РИА Новости.

"Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", – сказал Робинсон на интернет-конференции Атлантического совета.

Он также полагает, что в перспективе остановка строительства трубопровода может даже улучшить российско-американские отношения.

Строительство газопровода Северный поток-2, остров Рюген, Германия
© AP Photo / Jens Buettner
У США не получилось остановить прокладку "Северного потока - 2" - СМИ

"Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с РФ, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток – 2", – заключил чиновник.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Северный поток 2
© Sputnik
Северный поток 2

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