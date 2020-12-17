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Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина

Путин: российско-американские отношения – заложник внутренней политики США

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
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Российский президент заявил, что фейки о русских хакерах – это домыслы, чтобы испортить отношения между Россией и Соединенными Штатами.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал домыслами вмешательство российских хакеров в выборы. Об этом он заявил на большой пресс-конференции в четверг, которую Sputnik Молдова транслирует в прямом эфире.

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"Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы, это повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами, это повод для того, чтобы не признать легитимность действующего пока президента США по внутриполитическим американским соображениям", – заявил президент РФ.

Причем источником этих домыслов становятся, как правило, американские внутриполитические силы, которые делают двусторонние отношения между странами заложником своей политики.

Сторонники президента США Дональда Трампа на акции протеста Stop the Steal в Фениксе, США
© REUTERS / Jim Urquhart
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"В этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политики самих Соединенных Штатов. На самом деле, на мой взгляд, это для них самих плохо. Это их выбор, пускай они делают что хотят", – заявил Путин.

Также российский президент выразил надежду, что вопросы, касающиеся двусторонних отношений, будут активно решаться при новой администрации.

"Мы исходим из того, что вновь избранный президент Соединенных Штатов поймет, что происходит. Он человек опытный и во внутренней, и во внешней политике. Рассчитываем на то, что… хотя бы часть проблем будет решаться при новой администрации", – сказал Путин.

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