Путин: Россия будет наращивать поддержку Донбасса

В ходе ежегодной большой пресс-конференции глава российского государства выразил уверенность, что политическое урегулирование конфликта на Донбассе неизбежно. А вот как скоро это случится, будет зависеть от позиции украинской власти.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил, что действующий и предыдущий президенты Украины шли во власть с лозунгами о необходимости прекращения войны на Донбассе, об объединении страны. Но поставленной цели не достигли.

"Потому что когда они идут во власть, ищут поддержки большинства избирателей. Но когда власть получают, начинают колебаться и постоянно оглядываться, и в этом, на мой взгляд, им просто не хватает политического мужества на крайние националистические силы. И процесс замирает", - сказал президент России.

При этом, Путин дал высокую оценку последней встрече в Париже в рамках нормандского формата, когда удалось договориться о прекращении огня на Донбассе, и договор этот действительно соблюдается.

"Но при этом до сих пор ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. По сути ничего не сделано в плане политического урегулирования. Более того, официальные лица в Киеве много раз публично заявляли, что не собираются выполнять Минские соглашения, ставят вопрос о пересмотре его базовых положений", - заявил президент РФ.

Глава российского государства напомнил, что минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН, а значит, обрели силу международного закона. Путин убежден, что в одностороннем порядке их пересмотреть не удастся.

"Поэтому, на мой взгляд, урегулирование на Донбассе неизбежно, вопрос только в том, когда это превзойдет. Это в значительной степени будет зависеть от украинских властей.

"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс. В дальнейшем мы даже будем наращивать эту поддержку. Это в первую очередь касается развития производства, решения социальных вопросов, инфраструктуры", - сказал Путин.

Президент России также отметил, что поддержка Донбасса будет осуществляться не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova