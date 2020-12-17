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Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске.

Путин — о ситуации на постсоветском пространстве

© Sputnik / Viktor Tolochko
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201217/32928698/putin-o-situatsii-na-postsovetskom-prostranstve.html

Глава российского государства на своей большой ежегодной пресс-конференции дал оценку процессам, происходящим в ближнем зарубежье.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Отвечая на вопрос о Белоруссии, президент России Владимир Путин сказал, что политическая ситуация там должна быть разрешена внутри страны в спокойном режиме, без влияния извне.

"Белоруссия — я уже много раз высказывался на этот счет. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно, я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойной, ритмичной обстановке", — сказал Путин.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин прокомментировал возможность открытия границ России
"Он инициировал изменения в конституцию, посмотрим, как это будет происходить. Здесь хотелось бы только добиться одного, я уже об этом тоже так или иначе упомянул - без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", — добавил глава государства.

Относительно Карабаха российский лидер заявил, что позиция Москвы в данном вопросе — урегулирование без кровопролития.

Путин также прокомментировал ситуацию на Украине, в Молдове, других бывших республиках СССР.

Происходящее в странах постсоветского пространства — "результат поиска своего пути", — подытожил президент России.

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