Путин — о ситуации на постсоветском пространстве

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Отвечая на вопрос о Белоруссии, президент России Владимир Путин сказал, что политическая ситуация там должна быть разрешена внутри страны в спокойном режиме, без влияния извне.
"Белоруссия — я уже много раз высказывался на этот счет. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно, я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойной, ритмичной обстановке", — сказал Путин.
Относительно Карабаха российский лидер заявил, что позиция Москвы в данном вопросе — урегулирование без кровопролития.
Путин также прокомментировал ситуацию на Украине, в Молдове, других бывших республиках СССР.
Происходящее в странах постсоветского пространства — "результат поиска своего пути", — подытожил президент России.
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