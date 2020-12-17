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Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина.

Путин — о "белых и пушистых", а также об ответственности за страну

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Российский лидер, отвечая на вопрос журналиста BBC News, охарактеризовал состояние отношений Москвы и Запада.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос иностранного журналиста об ухудшении отношений с рядом стран Запада, заявил, что чувствует ответственность за народ и будет делать все для его блага.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Алексей Никольский
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"По поводу того, что мы белые и пушистые. Чувствуем ли какую-то ответственность за то, что происходит? Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и с ее народом. И все буду делать в интересах Российской Федерации. Это касается и возвращения Крыма в состав нашего российского государства. Обращаю ваше внимание, что это было сделано на основе волеизъявления народа", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста BBC News, считает ли он, что несет ответственность за "плачевное состояние" отношений России с США, Британией и так далее, или же российские власти "белые и пушистые".

Отдельно Путин подчеркнул, что в сравнении с Западом Россия действительно "белая и пушистая".

"По сравнению с вами да, так и есть", - подчеркнул российский лидер.

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