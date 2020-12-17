Путин: как не допустить переписывания истории

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Россия должна быть сильной, в частности, в экономике, чтобы не допустить переписывания истории, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, и, прежде всего, в экономическом плане", — сказал президент в ходе большой пресс-конференции.
"Ну и, конечно, не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться", — подчеркнул Путин.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>