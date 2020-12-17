Путин: как не допустить переписывания истории

Среди средств обеспечения этой задачи российский лидер назвал, в частности, необходимость выстраивать отношения с партнерами на международной арене, исходя из интересов РФ и учитывая их интересы.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Россия должна быть сильной, в частности, в экономике, чтобы не допустить переписывания истории, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, и, прежде всего, в экономическом плане", — сказал президент в ходе большой пресс-конференции.

Глава государства добавил, что нужно развивать политическую систему России, чтобы люди внутри страны чувствовали себя уверенно и понимали, куда она двигается, как она развивается. Также, по его словам, необходимо выстраивать отношения с партнерами на международной арене, исходя из интересов РФ и учитывая их интересы.

"Ну и, конечно, не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться", — подчеркнул Путин.

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