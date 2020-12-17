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МИД России: большинство стран чтит память погибших в борьбе с "коричневой чумой"

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Тема:
Наследники великой Победы (480)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201217/32933428/mid-rossii-bolshinstvo-stran-chtit-pamyat-pogibshih-v-borbe-s-korichnevoj-chumoj.html

На пленарном заседании сессии Генассамблеи ООН принята внесенная делегацией России резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма".

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие 75-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

"Убеждены, что принятие резолюции в год 75-летия Победы во Второй мировой войне, создания ООН и учреждения Нюрнбергского трибунала имеет особое символическое значение", — сказала она.

Непреложная актуальность и злободневность данной инициативы, по словам Захаровой, становится все очевиднее на фоне попыток исторического ревизионизма, участившихся в последние годы поползновений по героизации нацизма и распространению неонацизма, а также роста расизма и ксенофобии.

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Так, в резолюции осуждаются такие проявления, как "война" с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеление участников нацистского движения и тех, кто сотрудничал с ними, а также законодательный запрет на использование символики, ассоциируемой с Победой над нацизмом.

К сожалению, такой подход разделяется не всеми. Вновь против данного документа выступили США и Украина, а ряд западных делегаций, включая государства-члены ЕС, воздержались при голосовании, отметила представитель МИД РФ.

"В этой связи особенно отрадно, что большинство стран мира по-прежнему объективно оценивает итоги Второй мировой войны, чтит память погибших в борьбе с "коричневой чумой" и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем ужасов войны подобных тем, которые были порождены преступной идеологией и практикой нацизма", — заявила Захарова.

16 декабря в Нью-Йорке в ходе пленарного заседания сессии ГА ООН 130 голосами "за" при 2 "против" и 51 воздержавшемся принята внесенная делегацией России резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

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Соавторами документа стали 59 государств из всех регионов мира.

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Тема:
Наследники великой Победы (480)

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Теги:
МИД РФ


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