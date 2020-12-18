Володин пригласил делегацию парламента Молдовы посетить Госдуму

Визит официальной делегации молдавских парламентариев может состояться в ближайшие недели — до конца года.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пригласил официальную делегацию парламента Молдовы посетить с визитом Государственную думу.

Приглашение прозвучало во время разговора, который состоялся у спикера Госдумы с председателем молдавского парламента Зинаидой Гречаной.

По сообщению пресс-службы Госдумы, коллеги из Молдовы приедут до конца года.

Спикеры договорились обсудить развитие межпарламентских отношений и ряд других вопросов.

Ранее Игорь Додон сообщил, что отправится в столицу России во главе делегации, в состав которой войдут члены Партии социалистов Республики Молдова.

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