17:00 21 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.62
Поиск
Здание Министерства иностранных дел России

В МИД России рассказали, какие страны являются основным источником киберугроз

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0a/32401840.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201221/32971529/v-mid-russia-rasskazali-kakie-strany-yavlyayutsya-osnovnym-istochnikom-kiberugroz.html

По оценкам профильных компаний в сфере защиты информации, большая часть вредоносной активности в Сети исходит с территории США.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. В Министерстве иностранных дел России проанализировали данные компаний, работающих в области информационной безопасности. По оценкам специалистов этих организаций, источником наибольшей части вредоносной активности являются Соединенные Штаты.

"(Что) касается киберугроз в информационном пространстве в целом, то, по оценкам ведущих зарубежных и российских компаний в области информационной безопасности, большая часть вредоносной активности исходит с территории США", – заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

В пример он привел доклад от 15 июля 2020 года Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В документе была приведена статистика кибератак на информационные ресурсы России во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации летом 2020 года.

Здание Посольства России в США
© CC BY-SA 2.5 / Asiir / Russian Embassy US
В России назвали безосновательными обвинения в кибератаке на Минфин США

Сыромолотов назвал также другие страны, с территории которых производились массовые кибератаки.

"Массированные DDOS-атаки фиксировались с территории США, ФРГ, Великобритании, Сингапура, Тайваня (КНР), Украины и ряда стран СНГ", – добавил замглавы МИД России.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В СМИ появились признания Трампа о причастности США в кибератаке на Россию
Посольство России отвергло обвинения США в кибератаках
Пока вы спали: супер-ковид, страсти вокруг кибератаки, кокаин-Молдова-транзит


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дина Аверина (Россия) выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.
Фото — Лучшие спортивные мгновения за 2020 год в объективе Sputnik
Коронавирус мутирует. Помогут ли уже известные вакцины или нужны новые?
Видео — Предновогодняя мутация COVID: помогут ли уже известные вакцины?
Расходы жителей стран Европы
Рейтинг расходов жителей стран Европы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться