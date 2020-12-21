В МИД России рассказали, какие страны являются основным источником киберугроз

По оценкам профильных компаний в сфере защиты информации, большая часть вредоносной активности в Сети исходит с территории США.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. В Министерстве иностранных дел России проанализировали данные компаний, работающих в области информационной безопасности. По оценкам специалистов этих организаций, источником наибольшей части вредоносной активности являются Соединенные Штаты.

"(Что) касается киберугроз в информационном пространстве в целом, то, по оценкам ведущих зарубежных и российских компаний в области информационной безопасности, большая часть вредоносной активности исходит с территории США", – заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

В пример он привел доклад от 15 июля 2020 года Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В документе была приведена статистика кибератак на информационные ресурсы России во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации летом 2020 года.

Сыромолотов назвал также другие страны, с территории которых производились массовые кибератаки.

"Массированные DDOS-атаки фиксировались с территории США, ФРГ, Великобритании, Сингапура, Тайваня (КНР), Украины и ряда стран СНГ", – добавил замглавы МИД России.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США.

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