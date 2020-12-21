Видео - Минобороны РФ отчиталось за год: что заявил главнокомандующий

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Россия изучает геостратегическую и военно-политическую ситуацию в мире и прогнозирует возможные варианты ее развития. Об этом президент России Владимир Путин заявил на итоговой коллегии Минобороны в понедельник.

"В 2020 году завершилось планирование обороны государства на ближайшие 5 лет. В ходе этой работы учтены все существующие и прогнозируемые угрозы безопасности страны, а также растущие боевые возможности нашей армии и флота", - сказал российский лидер.

Он также заявил: техническая модернизация армии и флота России требует внедрения новых форм и способов действий войск. Для этого необходимо "развивать военную науку".

"Не только изучать опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн, но и делать прогнозы на будущее, в том числе учитывать появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах. Мы знаем об этом, работаем над этим, но надо держать это постоянно в поле нашего внимания", - сказал Владимир Путин.

Выступая на коллегии Минобороны, президент России также коснулся вопроса проведения учений "Запад-2021". Он отметил необходимость использования новых подходов к применению региональной группировки войск Союзного государства. В частности, использование искусственного интеллекта.

"В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта... в том числе роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления. Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя. Кроме того, в ходе предстоящего учения "Запад-2021" должны быть отработаны новые подходы к применению региональной группировки Союзного государства", - заявил российский лидер.

По его словам, "некоторые соседи" России "проявляют повышенный интерес" к предстоящим маневрам. "Но мы же традиционно приглашаем наблюдателей. Сергей Кужугетович, надо и на этот раз пригласить, пусть смотрят, у нас все открыто в этом смысле", - обратился Владимир Путин к присутствовавшему на заседании министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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