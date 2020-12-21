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Помощник президента РФ Игорь Левитин.

Новый Госсовет РФ: его секретарь рассказал о кадровых изменениях и функциях

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201221/32976000/novyy-gossovet-rf-ego-sekretar-rasskazal-o-kadrovykh-izmeneniyakh-i-funktsiyakh.html

Президент России Владимир Путин в понедельник утвердил своим указом персональный состав Государственного совета.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Новый Государственный совет отличается от предшественников как по составу, так и по функциям, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

"Двадцать лет назад был создан Государственный совет, он тесно связан с историческими параллелями нашей страны... так, современный Госсовет существенно отличается от всех своих предшественников и по составу, и по функциям, и по реальным возможностям", — сказал Левитин журналистам.

Президент России Владимир Путин в понедельник утвердил состав Государственного совета РФ. Возглавил его сам глава государства. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.

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