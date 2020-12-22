Совместное патрулирование бомбардировщиков России и Китая

Минобороны России заявило, что воздушное патрулирование проведено для развития российско-китайского партнерства.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Второе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе провели шесть бомбардировщиков России и Китая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Двадцать второго декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - уточнило оборонное ведомство.

Как сообщается, в патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей участвовали два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России и четыре стратегических бомбардировщика "Хун-6к" ВВС НОАК.

Самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено, также информирует Минобороны.

Ведомство подчеркнуло, что "совместное патрулирование проведено для развития российско-китайского партнерства, повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности".

Первое подобное патрулирование состоялось 23 июля 2019 года.

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