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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

Совместное патрулирование бомбардировщиков России и Китая

© Sputnik / Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201222/32987258/sovmestnoe-patrulirovanie-bombardirovschikov-russia-i-prc.html

Минобороны России заявило, что воздушное патрулирование проведено для развития российско-китайского партнерства.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Второе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе провели шесть бомбардировщиков России и Китая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Двадцать второго декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - уточнило оборонное ведомство.

Как сообщается, в патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей участвовали два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России и четыре стратегических бомбардировщика "Хун-6к" ВВС НОАК.

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© Video : ТРК "Звезда"
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Самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено, также информирует Минобороны.

Ведомство подчеркнуло, что "совместное патрулирование проведено для развития российско-китайского партнерства, повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности".

Первое подобное патрулирование состоялось 23 июля 2019 года.

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