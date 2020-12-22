В МИД РФ приняли верительные грамоты нового посла Молдовы

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин принял копии верительных грамот нового посла Молдовы в Российской Федерации Владимира Головатюка.

Панкин поздравил Головатюка со вступлением в должность и пожелал успехов в работе по сохранению и развитию дружественных молдавско-российских отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года, сообщает МИД РФ.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменялись оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.

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