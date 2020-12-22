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Министерство иностранных дел России

В МИД России заявили об ответных мерах на санкции стран ЕС из-за Навального

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201222/32987516/mid-russia-zayavil-ob-otvetnykh-merakh-na-sanktsii-stran-es-iz-za-navalnogo.html

Страны, поддержавшие санкции, не предоставили никаких доказательств в поддержку своего шага. Россия, в свою очередь, также расширит список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Российский МИД на основе принципа взаимности расширит "черный список" представителей стран Евросоюза, которым будет запрещен въезд на территорию РФ.

Захарова: Москва ответит на новые антироссийские санкции Евросоюза.
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Видео - Не останутся без ответа: МИД РФ высказался по антироссийским санкциям ЕС

Евросоюз 15 октября ввел санкции против шести россиян, а также государственного НИИ органической химии и технологии. В качестве обоснования своего шага в МИД Германии назвали попавших под ограничения чиновников "потенциально ответственными" за ситуацию с Навальным, сообщает РИА Новости.

В МИД России отметили, что страны, которые выступили инициаторами санкций, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС.

"Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", – говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В ведомстве также сообщили, что соответствующие ноты были вручены главе дипломатического представительства Франции, а также представителям посольств ФРГ и Швеции, которые утром во вторник были вызваны в МИД РФ. Еще одна нота была направлена в представительство ЕС в Москве.

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