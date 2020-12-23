Глава МИД России рассказал о деловых контактах Москвы и Вашингтона

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Американские бизнесмены хотят выхода на нормальные отношения — это показали контакты России и США в рамках американо-российского делового совета, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Комментируя последние санкции Вашингтона в отношении Москвы, он отметил, что американские бизнесмены несут убытки от проводимой США политики.

"Интересно, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, которые в общем-то несут убытки от такой активности политических лидеров этой страны. Недавние контакты, которые проходили в рамках американо-российского делового совета, показывают, что подавляющее большинство бизнесменов испытывает неудовлетворение таким положением дел и искренне заинтересовано в том, чтобы эта тенденция была остановлена и мы бы вернулись к нормальным, основанным на взаимной выгоде экономическим отношениям" , - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

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