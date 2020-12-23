Элементы шантажа: МИД РФ — о реакции ЕС на решения парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. В России обратили внимание на недавние заявления партнеров в Евросоюзе в связи с рядом решений парламента Молдовы, в том числе о восстановлении статуса русского языка и русскоязычного телерадиовещания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Все заявления содержали критику и элементы шантажа, подчеркнула Захарова.

"Сначала официальный представитель ЕС в Брюсселе обвинил молдавских парламентариев в том, что законопроекты были внесены "поспешно и непрозрачно", а голосование проходило "без соблюдения необходимых парламентских процедур" при поддержке "лиц, причастных к коррупции". Затем работу молдавских парламентариев раскритиковал представитель ЕС в Кишиневе, намекнув на ее взаимосвязь с международной финансовой помощью республике. Наконец, после утверждения законов МИД Румынии заявил, что они "негативно влияют на развитие Молдовы, ее финансовую стабильность и международный авторитет", — отметила представитель внешнеполитического ведомства России.

Захарова подчеркнула, что почти три года назад, когда русский язык был лишен статуса языка межнационального общения, а русскоязычные СМИ ограничены в вещании, Евросоюз и Румыния ничего не говорили о дискриминации, нарушении свободы СМИ и языковых прав граждан.

"Несмотря на запреты, русский язык не перестал быть языком межнационального общения, а востребованность русскоязычных СМИ в Молдавии не стала меньше. В той или иной мере русским языком пользуется 80% населения страны, включая этнических русских, молдаван, украинцев, гагаузов, евреев, представителей других национальностей. Вопрос о статусе русского языка важен в контексте приднестровского урегулирования", — заявила Захарова в комментарии.

Представитель МИД России отметила, что недавние решения парламента Молдовы имеют большое значение для внутриполитической стабильности республики.

"Призываем наших западных партнеров отказаться от политики "двойных стандартов", навязывания выгодных им политических решений в ущерб интересам молдавских граждан и вмешательства во внутренние дела суверенного молдавского государства", — сказала Захарова.

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