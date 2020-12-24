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Дональд Трамп.

Президент США наложил вето на бюджет с санкциями по "Севпотоку – 2"

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201224/33012472/prezident-usa-nalozhil-veto-na-byudzhet-s-sanktsiyami-po-sevpotoku-2.html

Действующий глава Белого дома отказался подписать финансовый документ, в котором содержатся санкции по "Северному потоку — 2".

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп воспользовался правом вето и не подписал одобренный конгрессом оборонный бюджет. Об этом сообщает РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток-2, остров Рюген, Германия
© AP Photo / Jens Buettner
Определена дата начала укладки "Северного потока – 2" в Дании

"Я возвращаю резолюцию. <…> К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", — говорится в заявлении Трампа, адресованном палате представителей конгресса США.

Он назвал одобренный конгрессом документ "подарком" России и Китаю.

Ранее Трамп предупреждал, что заблокирует 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето.

Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

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