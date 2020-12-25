Лавров надеется, что саммит "пятерки" СБ ООН пройдет в ближайшее время

Одной из задач саммита, по словам Сергея Лаврова, будет обсуждение ситуации со стратегической стабильностью.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Саммит "пятерки" СБ ООН следует организовать в очном формате, Москва надеется, что он состоится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Диалог во имя будущего", пишет РИА Новости.

"Конечно, можно проводить его и по видеосвязи, но мы убеждены: с учетом важности и сложности накопившихся проблем требуется очная встреча. Надеюсь, мы ее в ближайшее время проведем. Безусловно, одной из задач будет обсуждение ситуации со стратегической стабильностью, где Соединенные Штаты разрушили все механизмы, которые хоть как-то контролировали вооружение", – сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран – постоянных членов Совбеза ООН (России, США, Китая, Франции, Великобритании).

В настоящее время СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что Россия готова к диалогу по этой теме, но ждет реакции по стороны американских партнеров.

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