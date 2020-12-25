Кнайсль заявила о давнем соперничестве США и Евросоюза

В отношениях США и ЕС, как считает Карин Кнайсль, речь идет о продолжающейся конкуренции, потому что "каждая экономика должна бороться с серьезной безработицей, справляться с трещинами то здесь, то там".

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что сотрудничество США и ЕС в экономике закончилось еще в 1980-х годах, с тех пор они серьезно конкурируют. Об этом она заявила РИА Новости.

"Речи о сотрудничестве в экономике нет. Это сотрудничество давно закончилось, на мой взгляд, еще в 1980-х годах, после этого речь все больше шла о вопросах политики безопасности, о том, что они конкуренты, соперники в мировой экономике", – сказала бывшая глава МИД Австрии.

Кнайсль заявила также, что в отношениях США и Евросоюза речь идет скорее о продолжающейся сильной конкуренции, потому что "каждая экономика должна бороться с серьезной безработицей, справляться с трещинами то здесь, то там".

"Я вижу, что США и ЕС больше состязаются, чем сотрудничают, и тут нет ничего нового. Мы всегда соперничали в сфере исследований, никто ничего никому не дарит и ничем не делится, каждый пытается первым заявить о разработке вакцины, каждый пытается продвинуть свой автопром", – заключила Кнайсль.

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