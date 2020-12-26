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В Москве обсудили возможность поставок в Молдову российской вакцины от COVID

© Photo : Russian Direct Investment Fund
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201226/33039340/moskva-vstrecia-vabory-vaktsina.html

Молдавская делегация обсудила в Москве возможность поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса, которая сейчас начала применяться в РФ, а также в некоторых зарубежных странах.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Лидер Партии социалистов, спикер парламента Зинаида Гречаная и экс-президент Игорь Додон, который, как ожидается, возглавит партию после съезда ПСРМ 30 декабря, встретились в Москве с председателем политической партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.

Об этом сообщил в субботу в социальных сетях Игорь Додон. По словам пятого президента республики, на встрече обсуждались перспективы межпартийного сотрудничества.

Темой разговора также стала подготовка к выборам в Госдуму России, которые пройдут 19 сентября 2021 года, и вероятные досрочные парламентские выборы в Молдове, которые также могут состояться в следующем году.

Гречаная, Додон и Миронов обсудили возможность поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса, которая сейчас начала применяться в Российской Федерации, а также в некоторых зарубежных странах.

Зинаида Гречаная находится в России с визитом по приглашению главы Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. В молдавскую делегацию вошли также депутаты от Партии социалистов Влад Батрынча и Богдан Цырдя.

Диалог состоялся: Додон и Гречаная встретились с Володиным>>>

Ранее в Москве состоялся ряд официальных встреч молдавской делегации с представителями российского руководства.

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Теги:
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