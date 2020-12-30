Сделка по Brexit с Евросоюзом подписана

Подписанию документа предшествовали многомесячные переговоры, эксперты не раз заявляли, что торговое соглашение станет началом больших перемен для ЕС и Британии.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit в среду подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Переговоры по документу велись несколько месяцев.

Как сообщает РИА Новости, церемония подписания прошла в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе, ее транслировали на канале ЕС. Документы направят в Лондон, чтобы их подписал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

К подписанию для сторон представлено три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

В конце прошлой недели, 24 декабря, представители Британии и Европейской комиссии договорились о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.

Соглашение должны одобрить страны ЕС и ратифицировать Европарламент и законодательный форум Британии. Европарламент планирует одобрить соглашение на пленарной сессии в марте 2021 года.

Договоренность появилась всего за неделю до окончания переходного периода после выхода Британии из ЕС почти год назад, пишет агентство. Отсутствие действующего соглашения, которое в том числе оговаривает условия торговли, могло бы сильно ударить по экономике как Британии, так и ряда стран ЕС, а также спровоцировать затруднения на границе.

В связи с этим Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил в понедельник временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января будущего года.

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