15:22 30 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС, архивное фото

Сделка по Brexit с Евросоюзом подписана

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Политика
Получить короткую ссылку
3010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/0e/31660972.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201230/33080858/sdelka-po-brexit-s-eu-podpisana.html

Подписанию документа предшествовали многомесячные переговоры, эксперты не раз заявляли, что торговое соглашение станет началом больших перемен для ЕС и Британии.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit в среду подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Переговоры по документу велись несколько месяцев.

Как сообщает РИА Новости, церемония подписания прошла в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе, ее транслировали на канале ЕС. Документы направят в Лондон, чтобы их подписал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

К подписанию для сторон представлено три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
© Ruptly
Британия и ЕС оформили развод: подписана торговая сделка по Brexit

В конце прошлой недели, 24 декабря, представители Британии и Европейской комиссии договорились о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.

Соглашение должны одобрить страны ЕС и ратифицировать Европарламент и законодательный форум Британии. Европарламент планирует одобрить соглашение на пленарной сессии в марте 2021 года.

Договоренность появилась всего за неделю до окончания переходного периода после выхода Британии из ЕС почти год назад, пишет агентство. Отсутствие действующего соглашения, которое в том числе оговаривает условия торговли, могло бы сильно ударить по экономике как Британии, так и ряда стран ЕС, а также спровоцировать затруднения на границе.

В связи с этим Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил в понедельник временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января будущего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу - 2010.
Фото – Трудно сказать "прощай": утраты 2020 года
Молдова-2020 в видео: политическая ретроспектива уходящего года
Молдова-2020 в видео: политическая ретроспектива уходящего года
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться