Украина: предновогодняя юридическая война между КС и Владимиром Зеленским

Конституционный суд заявил, что президент страны своим указом об отстранении от должности председателя инстанции превысил свои полномочия.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Основанием для решения Владимира Зеленского о приостановке на два месяца полномочий председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого послужили подозрения в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний главой КС.

Ранее против Тупицкого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о самовольном занятии земельного участка в Крыму и госизмене, сообщает РИА Новости. Глава КС не опровергал наличие у него такого участка, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Действия украинского президента он назвал давлением на него.

После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда. Глава КС в свою очередь заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

В парламентской фракции Рады Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что подписание президентом указа об отстранении Тупицкого может служить поводом для импичмента.

Президентская сторона обнародовала свою реакцию на обвинения КС.

Александр Тупицкий не может выполнять полномочия главы Конституционного суда Украины после указа главы государства о его временном отстранении, заявил представитель президента в КС Федор Вениславский.

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