17:27 31 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.21
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде.

Какого "рок-н-ролла" ждет Украина в самом скором времени

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201231/33100972/kakogo-rok-n-rolla-zhdet-ukraina-v-samom-skorom-vremeni.html

Прогноз-надежду на период, который начинается со следующего месяца, сделал глава внешнеполитического ведомства.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью сайту ТСН.ua.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства", – сказал Кулеба  в ответ на вопрос, чего Украина ожидает от администрации Байдена.

По словам главы МИД, у страны есть безопасность, и это стопроцентный приоритет.

"У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", – отметил Кулеба.

XI ежегодная инвестиционная конференция Американской торговой палаты в России
© Sputnik / Михаил Фомичев
"Восставший из мертвых" идет в президенты США, но погубит Украину

Также Киев ожидает развития отношений в экономической сфере – это инвестиции в Украину и торговля на мировых рынках.

Министр добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя Госдепа по Украине, но отметил, что "жизнь покажет".

"Решение будет принимать новая администрация (президента - ред.) США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина – это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе – везде были сторонники Украины, которые помогали нам развивать эти отношения. А будет конкретная должность или не будет – это уже второстепенный вопрос", – сказал Кулеба.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Запреты для галочки: Украина горячо обсуждает "локдаун на старте 2021-го"
Тест или изоляция: Украина оставила Молдову в списке стран "красной зоны"
Украина: предновогодняя юридическая война между КС и Владимиром Зеленским


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рандеву на Бульваре шампанского.
Игристое блаженство к новогоднему столу
Что желают молдаване от Деда Мороза в 2021 году.
Чего ждут молдаване от Деда Мороза в 2021 году
Оливье
Оливье: пять рецептов любимого салата

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться