Какого "рок-н-ролла" ждет Украина в самом скором времени

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью сайту ТСН.ua.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства", – сказал Кулеба в ответ на вопрос, чего Украина ожидает от администрации Байдена.

По словам главы МИД, у страны есть безопасность, и это стопроцентный приоритет.

"У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", – отметил Кулеба.

Также Киев ожидает развития отношений в экономической сфере – это инвестиции в Украину и торговля на мировых рынках.

Министр добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя Госдепа по Украине, но отметил, что "жизнь покажет".

"Решение будет принимать новая администрация (президента - ред.) США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина – это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе – везде были сторонники Украины, которые помогали нам развивать эти отношения. А будет конкретная должность или не будет – это уже второстепенный вопрос", – сказал Кулеба.

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