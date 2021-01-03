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Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG

Норвегия объяснила свой отказ в сертификации "Севпотока – 2"

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210103/33131392/Norvey-obyasnila-otkaz-v-sertifikatsii-sevpotoka-2.html

В первые дни нового года норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL объявила о сворачивании всех работ по проверке "Северного потока — 2".

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Причиной отказа от сертифицирования "Северного потока — 2" Det Norske Veritas назвала санкции США против трубопровода. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Прокладка "Северного потока – 2" на немецком участке завершена

"Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы "Северный поток — 2". <...> DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы "Северного потока — 2" в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют", — уточнила компания.

Санкции против российских газовых проектов содержатся в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Документ одобрили члены сената, таким образом, он преодолел вето президента Дональда Трампа.

Процедура проверки газопровода направлена на минимизацию рисков для жизни людей, имущества и окружающей среды. DNV GL является партнером "Северного потока" и "Северного потока — 2".

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