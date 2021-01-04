Трампа обвинили в злоупотреблении властью

Избранная вице-президент США заявила об этом, когда выступала на митинге в штате Джорджия, обвинения последовали после публикации записи разговора Трампа в газете Washington Post.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Обвинения в злоупотреблении властью в отношении президента США Дональда Трампа избранная вице-президент США Камала Харрис озвучила после появления записи разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия. Американский лидер просил пересчитать голоса в свою пользу, передает РИА Новости.

"Вы все слышали об этом записанном разговоре? Это, конечно, был голос отчаяния... Это было неприкрытое и дерзкое злоупотребление властью со стороны президента Соединенных Штатов", - заявила Харрис в ходе митинга в штате Джорджия.

Ранее газета Washington Post опубликовала запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера.

Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11 780 голосов.

Голоса в Джорджии подсчитывали трижды и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.

Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов, а Трамп - 232. Результаты конгресс должен утвердить 6 января. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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