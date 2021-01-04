В ответ Помпео МИД РФ разместил историческую картину с "посвящением" - фото

Внешнеполитическое ведомство в качестве реплики опубликовало в своем аккаунте эпическое полотно о бегстве наполеоновского войска из России.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел России отреагировало на слова госсекретаря США Майка Помпео о жестком курсе в отношении Москвы.

Ранее Помпео заявил в твиттере, что ни одна президентская администрация не проводила настолько жесткий курс в отношении России, как администрация Дональда Трампа.

Российское дипведомство в ответ разместило на своей официальной странице в соцсети картину известного немецкого художника-баталиста XIX века Адольфа Нортена "Отступление Наполеона", сопроводив ее своей ироничной подписью "На злобу дня".

​"Так держать, крутые парни", — говорится под публикацией.

Американские политики регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Ранее госсекретарь уже называл Москву главным врагом Вашингтона. В России тогда отметили, что подобные высказывания не помогут решить внутренние американские проблемы, а поведение Помпео сравнили с "антироссийской горячкой".

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