"Сегодня, а особенно 6 января": Трамп готов сообщить "истинные" итоги выборов

Вечером в понедельник действующий президент США проведет митинг в Джорджии, где 5 января пройдет второй тур выборов в сенат.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Президент Трамп пообещал представить "истинные" итоги прошедших президентских выборов, об этом он написал в Twitter в понедельник.

"Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры неверны и это можно проверить? Сегодня в моей речи, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры", – написал действующий президент. Он также заявил, что "у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно определенно точно – они никогда не забывают!".

Вечером в понедельник Трамп проведет митинг в Джорджии, где 5 января пройдет второй тур выборов в сенат. Формальным поводом для поездки Трампа и участия в "победном митинге в Дэлтоне", как обозначил его Белый дом, является поддержка кандидатов-республиканцев.

Поездка президента пройдет на фоне публикации его телефонного разговора с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп уговаривал пересчитать голоса в его пользу.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил голоса всех 16-ти выборщиков от Джорджии.

Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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