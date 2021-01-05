В Румынии разместили американские ударные беспилотники

Сообщается, что летательные аппараты переброшены на длительное время, но точные сроки при этом не называются.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. На авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий размещены разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных, об этом сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

"Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Указано, что беспилотники и военные размещаются на "длительное" время, но не указывается, на какое именно.

По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего ВВС США в Европе и Африке, размещение беспилотников в этом стратегическом месте "обнадеживает союзников и партнеров, а также дает понять нашим противникам, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу".

Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии. "Соединенные Штаты и Румыния поддерживают тесные отношения между военными как союзники по НАТО и сотрудничают по многочисленным вопросам региональной безопасности", - отмечается в пресс-релизе.

Командование ВВС США в Европе и Африке также отмечает "приверженность" США безопасности и стабильности в Европе, направленную на укрепление отношений между союзниками по НАТО "и другими европейскими партнерами".

MQ-9 Reaper производит американская компания General Atomics. Такой беспилотник оборудован турбовинтовым двигателем, его скорость – более 400 километров в час. Потолок высоты составляет 13 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета – 24 часа.

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