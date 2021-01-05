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Государственная Дума РФ

Размещение беспилотников США на базе в Румынии прокомментировали в Госдуме

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210105/33147213/naraschivanie-kontingenta-usa-na-baze-v-romania-prokommentirovali-v-gosdume.html

Российский депутат дал оценку увеличению военного контингента Соединенных Штатов Америки на румынской базе Кымпия-Турзий.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Соединенные Штаты продолжают усиливать напряженность вблизи российских границ, в том числе наращивая военный потенциал в Румынии. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. 

Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper
© Photo : Public domain/U.S. Air Force photo/Paul Ridgeway
В Румынии разместили американские ударные беспилотники

Он подчеркнул, что РФ отреагирует на это, учитывая, что размещение разведывательных ударных беспилотников ВВС США на базе Кымпия-Турзий происходит вблизи Приднестровья, "где находятся наши (российские - прим. ред.) миротворцы".

"Вблизи них эскалация напряженности ведет к дестабилизации обстановки в данном регионе. Да и в целом еще раз хочу подчеркнуть, что власти как США, так и Румынии ставят в ситуацию заложников свой народ", - отметил депутат.

По его словам, дополнительный контингент, направленный в Румынию, "не представляет громадной угрозы, но тем не менее ведет к напряжению ситуации в данном регионе и к эскалации напряженности в целом". 

Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий.

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