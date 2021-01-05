Размещение беспилотников США на базе в Румынии прокомментировали в Госдуме

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Соединенные Штаты продолжают усиливать напряженность вблизи российских границ, в том числе наращивая военный потенциал в Румынии. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он подчеркнул, что РФ отреагирует на это, учитывая, что размещение разведывательных ударных беспилотников ВВС США на базе Кымпия-Турзий происходит вблизи Приднестровья, "где находятся наши (российские - прим. ред.) миротворцы".

"Вблизи них эскалация напряженности ведет к дестабилизации обстановки в данном регионе. Да и в целом еще раз хочу подчеркнуть, что власти как США, так и Румынии ставят в ситуацию заложников свой народ", - отметил депутат.

По его словам, дополнительный контингент, направленный в Румынию, "не представляет громадной угрозы, но тем не менее ведет к напряжению ситуации в данном регионе и к эскалации напряженности в целом".

Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий.

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