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Беспилотник MQ-9 Reaper.

Эксперт: американские ударные дроны несут угрозу Молдове и Румынии

© Photo : Министерство обороны РФ
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210105/33155178/ekspert-amerikanskie-udarnye-drony-nesut-ugrozu-moldove-i-rumynii.html

Размещение тяжелых боевых беспилотных аппаратов ВВС США на румынской авиабазе в Кымпия-Турзий – еще один шаг, затягивающий в "пояс нестабильности" страны всего Причерноморского региона.

Командование американскими военно-воздушными силами в Европе и Африке сообщило, что на главную авиабазу Румынии прибыло некоторое количество беспилотников MQ-9 Reaper и 90 операторов. Какие конкретно задачи предстоит выполнять дронам, не сообщается, но указано, что они станут противодействовать "угрозам региональной безопасности". А говоря попросту – "сдерживать" Россию.

"Непонятно, как ударные беспилотники могут добавить безопасности, например, народам Молдовы или Румынии. Мы не знаем точного количества размещенных на румынской авиабазе дронов, но летательные аппараты этого класса способны нести широкую номенклатуру ракет "воздух - земля" и управляемых авиабомб. А также играть роль ракет средней дальности – в плане доставки к стратегическим целям высокоточного оружия.

Разумеется, Россия не может себе позволить не отреагировать зеркально на этот демонстративный шаг", - заявил российский военный эксперт Александр Хроленко.

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Он отметил, что в 2019 году Пентагон вложил 40 миллионов долларов в модернизацию румынской авиабазы в Кымпия-Турзий. Более того, на те же цели военное ведомство Соединенных Штатов в 2021 году запросило еще 130 миллионов. Разумеется, такие крупные инвестиции должны давать отдачу. Это, по мнению Хроленко, усиление напряженности в регионе.

Он также напомнил, что военнослужащие, контролирующие аппаратуру управления беспилотником на передовом аэродроме, отвечают лишь за его взлет и посадку дрона. Остальное управление действиями беспилотника, в том числе выбор цели, происходит с территории США по спутниковым каналам связи.

"Основной центр управления американскими ударными дронами тяжелого класса расположен на авиабазе "Крич" в штате Невада. Именно оттуда, с безопасного расстояния, люди из Пентагона и подставляют своих союзников в Восточной Европе", - говорит эксперт.

Александр Хроленко также считает, что наметившееся очередное сближение Кишинева  с Румынией в свете прибытия в Кымпия-Турзий американских "Жнецов" также несет угрозу и безопасности Молдовы. Поскольку в ответ на столь очевидно недружественные шаги американского военного командования Россия, несомненно, продолжит дальнейшее комплексное развитие своих вооруженных сил по всем направлениям, Черноморского флота, особенно его ударных возможностей.

"Вольно или невольно Румыния, давая согласие на размещение этих летательных аппаратов на своей территории, втягивает Молдову в пояс нестабильности. При этом и Румынии, и Молдове угрожают не абстрактные враги, а, по сути, их американские союзники", - считает Хроленко.

Авиабаза США. Архивное фото.
© REUTERS / INTS KALNINS
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Эксперт, кроме того, указывает, что основополагающий акт Россия - НАТО запрещает дислоцировать на постоянной основе войска альянса на территории "молодых восточно-европейских демократий" – стран бывшего соцлагеря. Соответственно, размещение MQ-9 на румынской авиабазе – прямое и агрессивное нарушение этого акта.

Между тем Министерство обороны Румынии уже сообщило, что национальные ВВС смогут поддерживать будущие воздушные операции НАТО, оказывая "техническую и оперативную помощь". По заявлению румынского оборонного ведомства такое сотрудничество будет способствовать укреплению потенциала коллективной обороны".

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Теги:
Румыния, НАТО, беспилотник


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