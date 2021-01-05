Будет "адская битва": Трамп обещает, что свое кресло он "запросто" не отдаст

Действующий глава США считает недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "огромный перевес" по результатам голосования.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом демократу Джо Байдену. Запись обращения опубликована на ютьюб-канале WJCL News.

Трамп заявил, что считает недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "огромный перевес" по результатам голосования.

Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и Белый дом.

Накануне в США разгорелся скандал, связанный с публикацией телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Действующий президент якобы в течение часа уговаривал Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу и угрожал ему уголовной ответственностью в случае отказа.

Избранная вице-президентом демократ Камала Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями. Президент в ответ обвинил госсекретаря штата в нежелании отвечать на вопросы о нарушениях в процессе выборов.

Дональд Трамп не признает поражения на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

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