Прощай, "прапор": Украина перевела систему воинских званий на стандарты НАТО

Указ о приведении украинских воинских званий в соответствие с кодами военных рангов НАТО подписал глава Минобороны страны Андрей Таран.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Украинские воинские звания будут приведены в соответствие с кодами военных рангов НАТО по стандарту STANAG 2116. Это должно обеспечить Украине совместимость с вооруженными силами государств-членов Альянса.

По задумке украинских властей, подписанный приказ ознаменует окончательный отказ от "советского образца" и начнет евроатлантическую трансформацию существующей системы менеджмента карьеры военнослужащих.

"Это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению", — цитирует слова Тарана сайт министерства.

Звания в украинской армии приводятся в соответствие со стандартами НАТО по закону, принятому Радой в июне 2020 года, сообщает РИА Новости.

В июне 2016 года Верховной радой Украины были приняты дополнительные изменения в законы, которые определяют вступление страны в НАТО целью внешней политики страны.

Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом альянсе в ближайшие 20 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova