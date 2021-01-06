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Здание Капитолия в Вашингтоне.

"Капитолийский кризис": сторонники Трампа ворвались в здание конгресса – видео

© AFP 2020 / TASOS KATOPODIS
Политика
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Протестующие против объявленных итогов и ждущих официального подтверждения президентских выборов прорвали кордон полиции и проникли внутрь.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, а затем — в зал сената.

Обе палаты конгресса прервали заседания. Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали из здания.

В конгрессе ранее стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами. Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.

Как передали СМИ, Пелоси призвала Нацгвардию очистить Капитолий от протестующих, однако Пентагон ответил отказом.

Из-за беспорядков мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса, сообщают американские телеканалы со ссылкой на источники.

"Мы считаем заслуживающей доверия информацию, что кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем", — сказала ведущая программы News Hour на телеканале PBS в прямом эфире.

Как передает СNN со ссылкой на источники, женщина находится в критическом состоянии. Других подробностей телеканал не приводит.

Выступление президента Дональда Трампа. Архивное фото.
© AP Photo / Alex Brandon
"Сегодня, а особенно 6 января": Трамп готов сообщить "истинные" итоги выборов

Позже стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кейли Макинани.

Как сообщают СМИ, уже поднята нацгвардия Вашингтона, бойцы нацгвардии также направляются из соседнего штата Виргиния.

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