Джо Байден — 46-й президент США: конгресс утвердил результаты выборов

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом, свидетельствуют результаты обсуждения.
Байден получил больше 270 необходимых для избрания голосов выборщиков.
Как и ожидалось, у него оказалось 306 голосов, у действующего президента Дональда Трампа — 232.
Вице-президент Майк Пенс засчитал официальные результаты. Демократы приветствовали их стоячей овацией, Пенс не аплодировал и не выказывал каких-либо эмоций.
Утверждение в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
Решение принято несмотря на протесты сторонников Трампа, вылившиеся в беспорядки и захват здания конгресса.
Согласно конституции, инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.
До этого числа Трамп пообещал провести упорядоченный переход власти, несмотря на несогласие с исходом выборов.
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