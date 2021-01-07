14:28 07 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Джо Байден.

Джо Байден — 46-й президент США: конгресс утвердил результаты выборов

© AP Photo / KEVIN LAMARQUE
Политика
Получить короткую ссылку
18102
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/06/33169869.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210107/33174577/joe-biden--prezident-usa-kongress-utverdil-rezultaty-vyborov.html

Вице-президент республиканец Майк Пенс зачитал официальный протокол, демократы приветствовали это стоячей овацией.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом, свидетельствуют результаты обсуждения.
Байден получил больше 270 необходимых для избрания голосов выборщиков.

Как и ожидалось, у него оказалось 306 голосов, у действующего президента Дональда Трампа — 232.

Вице-президент Майк Пенс засчитал официальные результаты. Демократы приветствовали их стоячей овацией, Пенс не аплодировал и не выказывал каких-либо эмоций.

Здание Капитолия в Вашингтоне.
© AFP 2020 / TASOS KATOPODIS
"Капитолийский кризис": сторонники Трампа ворвались в здание конгресса – видео

Утверждение в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Решение принято несмотря на протесты сторонников Трампа, вылившиеся в беспорядки и захват здания конгресса.

Согласно конституции, инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.

До этого числа Трамп пообещал провести упорядоченный переход власти, несмотря на несогласие с исходом выборов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Что делали в Капитолии погромщики, и что оставили после себя – фото и видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рождественская служба в Кафедральном соборе.
Фото - Рождественская служба в Кафедральном соборе
Праздник у зверей. Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки
Праздник для всех. Обитатели Московского зоопарка получили свои подарки
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться