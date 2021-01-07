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Дональд Трамп.

Перспектива импичмента: около ста конгрессменов – за отрешение Трампа от власти

© REUTERS / JIM BOURG
Политика
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Sputnik Молдова
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Ранее СМИ сообщали, что и некоторые члены кабинета действующего президента обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции США, чтобы отстранить его от должности.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Около ста законодателей конгресса США поддерживают призывы об отстранении от должности президента Дональда Трампа после протестов в столице, сообщает в четверг телеканал NBC News.

Президент США Дональд Трамп.
© AP Photo / Evan Vucci
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Все они относятся к Демократической партии и рассматривают вариант применения 25-й поправки или другие способы, сообщает телеканал.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что некоторые члены кабинета Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции США, чтобы отстранить его от власти.

Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали действующего вице-президента Майка Пенса использовать поправку, чтобы отстранить Трампа.

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар накануне заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу и доведения дела до импичмента.

Сторонники президента Дональда Трампа зажгли огнетушитель после прорыва системы безопасности.
© REUTERS / MIKE THEILER
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Поправка в конституции США предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Трамп в ходе митинга призывал собравшихся идти к Капитолию, а впоследствии в обращении к ним наряду с просьбой вести себя мирно и разойтись по домам назвал их патриотами.

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