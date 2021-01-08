Завершается миссия молдавских военных в составе сил KFOR в Косово

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. В дни, оставшиеся до окончания командировки, молдавские военнослужащие продолжают выполнять свои обязанности в рамках миссии по поддержанию мира.
Пехотный взвод Национальной армии обеспечивает безопасность и охрану монастыря Декане в регионе и выполняет задачи на блокпостах итальянской базы Camp Vilaggio в городе Печ, где дислоцируется контингент. Кроме того, молдавские военные задействованы в пешем и автомобильном патрулировании в зоне ответственности.
Тринадцатый контингент Национальной армии в Косово состоит из профессиональных военнослужащих, включая штабного офицера, семерых инженеров и взвода из 33 солдат.
Молдавские военнослужащие отправились в Косово 10 июля.
Международные силы KFOR под руководством НАТО были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.
Офицеры и солдаты Национальной армии Республики Молдова участвуют в миссии KFOR с 2014 года.
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