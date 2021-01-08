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Молдавский контингент KFOR-13 в Косово.

Завершается миссия молдавских военных в составе сил KFOR в Косово

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Политика
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Sputnik Молдова
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Через несколько дней военнослужащие Национальной армии отправятся домой, сообщает Министерство обороны.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. В дни, оставшиеся до окончания командировки, молдавские военнослужащие продолжают выполнять свои обязанности в рамках миссии по поддержанию мира. 

Пехотный взвод Национальной армии обеспечивает безопасность и охрану монастыря Декане в регионе и выполняет задачи на блокпостах итальянской базы Camp Vilaggio в городе Печ, где дислоцируется контингент. Кроме того, молдавские военные задействованы в пешем и автомобильном патрулировании в зоне ответственности.

Тринадцатый контингент Национальной армии в Косово состоит из профессиональных военнослужащих, включая штабного офицера, семерых инженеров и взвода из 33 солдат.

Молдавские военнослужащие отправились в Косово 10 июля.

Международные силы KFOR под руководством НАТО были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.

Офицеры и солдаты Национальной армии Республики Молдова участвуют в миссии KFOR с 2014 года.

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