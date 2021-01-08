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Выборы в Казахстане. Архивное фото.

Депутаты из Молдовы будут наблюдать за выборами в Казахстане и Киргизии

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Политика
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Молдавские законодатели войдут в состав наблюдательных миссий Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Делегация молдавских парламентариев будет участвовать в миссии наблюдателей на выборах в Киргизии и в Казахстане.

Флаги стран-участниц СНГ
© Sputnik / Виктор Толочко
Молдавская делегация приняла участие в заседании МПА СНГ

Выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента Казахстана, состоятся 10 января. В столице Казахстана Нур-Султане с 8 по 13 января будут находиться депутаты Василе Боля, глава комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету, и Владимир Односталко, вице-председатель комиссии по социальной защите, здоровью и семье. Оба депутата входят в состав наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

Выборы президента в Киргизии также состоятся 10 января. В мониторинге в составе миссии МПА СНГ примут участие депутаты Николай Паскару, член комиссии по правам человека и межэтническим отношениям, и Марина Радван, член комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ.

Миссия МПА СНГ состоит из 19 наблюдателей от стран-участниц Содружества.

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Теги:
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