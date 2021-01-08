Кто может прийти на смену Меркель: СМИ назвали еще одно имя – фото

Политик, как сообщает пресса, в последние недели активно обсуждал свои политические шансы с представителями ХДС.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, чья популярность среди населения возросла на фоне пандемии, рассматривает возможность побороться за пост канцлера ФРГ в сентябре, сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

© Sputnik / Стрингер Йенс Шпан.

В сентябре 2021 года в ФРГ состоятся выборы в бундестаг. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на эту должность. В январе пройдет съезд немецких консерваторов – Христианско-демократического союза (ХДС) – на котором будет избран новый глава партии, он же станет кандидатом в канцлеры ФРГ.

На пост главы ХДС официально претендуют три человека: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, а также глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген.

Глава Минздрава, по сообщениям изданий Bild и Spiegel, в последние недели активно обсуждал свои политические шансы с представителями партии. Ранее Шпан поддержал кандидатуру Армина Лашета на пост главы ХДС. Тем не менее, по сообщениям изданий, хоть глава Минздрава более не может участвовать в борьбе за пост главы партии, он рассматривает для себя должность канцлера.

Согласно информации издания Bild, полученной от нескольких представителей ХДС, Шпан в различных телефонных разговорах обсуждал, может ли он выдвигаться на пост канцлера, он рассматривает эту возможность, даже если Лашет возглавит ХДС.

"Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета", – заявил изданию неназванный глава фракции ХДС в региональном парламенте.

Ранее опрос издания Bild и центра Kantar, опубликованный в конце декабря, показал, что более 52% респондентов ответили, что хотели бы, чтобы именно Шпан имел в 2021 году "максимально возможное влияние на политику".

При этом глава Минздрава обошел в популярности Ангелу Меркель, набравшую 51%. В опросе приняли участие 505 человек.

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